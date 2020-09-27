國防部漢光電腦兵推，日前首度假想共軍的兵力不設限，我方靠著奇襲獲勝。國防部長嚴德發今天表示，此次因應當前嚴峻區域情勢，採複合式兵推，針對需要強化的部分進行討論。

民進黨立委王定宇透露，國軍漢光36號電腦兵推，國防部首度對扮演解放軍的「紅軍」兵力不設上限，以符合解放軍現況，測驗台灣的不對稱戰力能否迎敵，結果防守軍台灣因戰術得宜，最終取得勝利。

嚴德發今天出席防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮接受媒體採訪時表示，過去兵推都是採取單一的且系統的演習，無法立即找出答案。

但他說，為了因應嚴峻的區域情勢，因此此次兵推是採複合式推演，將所有重要幹部集合在一起，檢視作戰計畫，針對哪些不足、需要強化的部分進行討論，並且馬上採取措施解決、處理。

此外，針對共機連12天擾台，嚴德發表示，今天早上狀況正常，整個台海或西南海空域都有掌握，空軍都有做適時的應處，沒有問題請大家放心。

(中時 )