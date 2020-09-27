高公局頭份交控機房起火,濃黑煙直竄天際(巫靜婷翻攝)

苗栗縣頭份市廣興里27日下午5時許發生建物火警，熊熊火光遠在國道1號上就可明顯看見，且伴隨黑煙直竄天際，消防局原以為是中華電信機房起火，後確認該起火建物為高公局中區交通管制中心的機房，消防局第三大隊指出，火勢延建物外部管線燒至頂樓天線，現場無人員受困，目前火勢已熄滅。

今日下午5時許頭份市廣興里傳出火警，大量黑色濃煙直竄天際，起火的建物外部還能看到熊熊火光，苗栗縣消防局通報頭份、竹南、造橋人車前往，指出現場為3樓RC建築，3樓起火，現場無人受困，立即布水線搶救中，起初見建物外部有天線設備以為中華電信機房失火，後經確認是建物為高公局所有。

消防局第三大隊副大隊長陳繼勛指出，起火的建物為高公局的交控設備機房，火勢由下往上，沿著建物外部的管線延燒至頂樓天線，初步了解機房內部未受影響，燃燒面積約40平方公尺，火勢於下午5點59分撲滅，高公局人員已到場，起火原因有待進一步釐清。

(中時 )