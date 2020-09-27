以心理健康為主題，規劃各式闖關活動。（許哲瑗攝）

下周就是中秋節，新北市衛生局27日舉辦「新北有夠會社」家庭日活動，以心理健康為主題，規畫各式闖關遊戲和800多個抽獎獎項，更力邀網紅「柯基犬卡卡」人偶到場，供民眾拍照打卡；衛生局長陳潤秋表示，新冠疫情延燒半年多，影響民眾身理、心理狀況，盼透過活動提醒民眾關心家人，也要照顧自己。

活動在空軍三重一村登場，以「家庭日」為模式，針對心理健康議題，規畫撞柱遊戲、比賽地鼠機、跳舞機等闖關活動，也邀請嬰幼兒教養、青少年心理調適、中年壓力管理及情感溝通議題等方面的心理師，帶來相關主題講座。

以心理健康為主題，規劃各式闖關活動。（許哲瑗攝）

陳潤秋表示，每年9月到10月是國際心理健康月，新冠疫情自今年初延燒迄今，給全球帶來巨大衝擊，聯合國今年5月報告也指出，全民正面臨著心理健康危機，包含疾病的恐慌、隔離的孤獨、第一線醫護人員的壓力等，「心理健康」成為現今全民的重要課題，不論嬰幼兒、青少年、長者都可能遇到心理疾病，影響力不容忽視。

陳潤秋說，盼透過「新北有夠會社」活動，鼓勵民眾多多關心身邊親友，未來也將定期在衛生局臉書「新北衛什麼」，分享心理健康資訊，鼓勵民眾若遇到情緒壓力，除了找親朋好友訴苦，也可以撥打安心專線1925，或預約各區衛生所心理師駐點諮詢服務。

(中時 )