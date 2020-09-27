新北市警方配合內政部警政署9月21日起執行「全國同步掃黑專案行動」，截至9月25日止，檢肅天道盟及其他幫派主嫌3人、成員12人，涉及恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺等刑案及槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，並查扣改造槍械7枝、子彈128發、各級毒品1573.26公克。

新北市警察局於此波掃黑行動期間，鎖定轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象等，深入蒐證報請新北、臺北地檢署指揮偵辦。其中，鎖定以天道盟曾姓主嫌為首之犯罪集團，在中和地區犯下多起暴力滋事案件，造成當地居民惶恐不安，案經新北市刑事警察大隊警方蒐證完竣，於21日將該犯罪組織首惡及成員共6人檢肅到案，全案依法移請臺灣新北地檢署偵辦。

此波掃黑專案重大成果尚有三峽分局檢肅非註記幫派分子溫嫌等4人暴力滋事集團、瑞芳分局查獲天道盟幹部周嫌等6人暴力滋事集團，給予黑道幫派迎頭痛擊，並充分展現警方打擊不法暴力之決心。

新北市政府警察局表示，陳檡文局長上任以來，要求各分局發生聚眾鬥毆案件均應逐案列管，比對分析易滋事分子，具幫派身分之涉案人以治平專案檢肅到案；本次「全國同步掃黑行動」專案檢肅到案目標2案，均為成效之展現，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，持續以專業、效率、鍥而不捨的精神迎頭痛擊存有僥倖之幫派分子，清剿幫派所依附或寄生的不法行業，運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，以達到民眾安居樂業之目標。

(中時 )