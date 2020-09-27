淡水環境藝術節大踩街今華麗登場 。（許哲瑗攝）

新北市淡水環境藝術節邁入第12年，27日號召千名在地居民、社團等單位舉辦踩街大遊行，各隊伍換上奇幻華服現身街頭，從藍海蛇行號、飛炫魚花車、鐵道戰警等，絢爛奪目的服裝設計令人驚豔連連；市長侯友宜共襄盛舉表示，新北市超前部署做好防疫工作，讓民眾好好享受藝術樂趣。

淡水區公所介紹，今年踩街主題為「2020青春山海線-淡水愛你」，除了展現淡水的多樣面貌外，同時行銷新北市青春山海線、淡海輕軌等市政建設，更邀請藝想天開老師吳忠良擔任藝術總監，以「阿給先生」為代表性玩偶，象徵淡水的獨一無二。

淡海輕軌形象大使宣傳藍海線年底通車。（新北捷運公司提供／許哲瑗新北傳真）

侯友宜逐一向參與踩街的遊行隊伍勉勵加油。（淡水區公所提供／許哲瑗新北傳真）

今踩街現場下起小雨，原定45隊僅40個隊伍登場，不減民眾熱情，眾人在藝術家的帶領下，換上奇幻華服、踩上高蹺，沿著淡水街頭亮麗登場，包括「鐵道戰警」、「藍海蛇形號」、「淡水高蹺隊」、「頑猴嘉年華」、「飛炫魚花車」、「無所不擊創意樂器車」等特色表演團體。

侯友宜今熱情繞場，逐一向參與踩街的遊行隊伍勉勵加油；他表示，今年新冠疫情嚴峻，新北市除了拚建設也拚防疫，淡水環境藝術節邁入第12個年頭，仰賴社團、居民、學校、企業與藝術家共同努力，繼續辦理踩街活動實屬不易，新北市會繼續超前部署，成為展現多元文化的最佳舞台。

侯友宜也說，新北市推動捷運三環六線，除了已通車的淡海輕軌綠山線及新北環狀線外，淡海輕軌第一期藍海線也預計今年底由新北捷運公司接手營運，通車後對淡水地區、漁人碼頭觀光帶來極大效益。

新北捷運公司表示，藍海線第一期通往漁人碼頭，路線上的重要地標「藍海橋」可遠眺台灣海峽的美壯闊美景，若於傍晚搭車，更可欣賞淡水夕陽的美麗景色，入夜之後，藍海橋的光雕秀璀璨奪目，是我們藍海線第一期的一個最棒的景點，新增的「台北海洋大學站」、「沙崙站」以及「漁人碼頭站」也由文化局淡水古蹟博物館將站體與清法戰爭主題結合成為特色車站，歡迎大家於藍海線通車後多多來搭乘體驗。

新北捷運公司指出，目前推出的淡海輕軌「一日券、優惠圈」活動，凡購買淡海輕軌一日券的旅客，可於當天營業時間內不限次數搭乘，另與輕軌沿線36間餐飲業者合作，凡持淡海輕軌一日券蒞臨合作店家，即享折扣、贈品或滿額消費禮，優惠金額總值超過1500元。其中包含經典的台式美食、日本料理、西式餐酒到冰品甜點全部網羅，配合藍海線通車期程，目前正積極整合漁人碼頭與淡水老街一帶的商家優惠與交通運具，藍海線通車後，一日券優惠圈可望再擴大，整體帶動輕軌周邊的發展，民眾運用淡海輕軌一日券到淡水放鬆散心、享用美食將是最超值的選擇。

(中時 )