2020年第八屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將在10月24日開打，今日進行賽程抽籤，其中去年冠軍強隊平鎮高中被視為「籤王」，桃園高中因為沒人到場，由中華隊啦啦隊代為抽籤，結果北二區第一順位就抽到對決平鎮高中的開幕戰，現場歡聲雷動，主持人在現場還開玩笑，「誰叫你們沒人來！」

黑豹旗是全國青棒最盛大賽事，今年共有194隊參賽，北一區（北北基宜花馬）-65校、北二區（桃竹苗金）-34校、中區（中彰投雲嘉）-49校、南區（南高屏東澎）-46校。其中北一區的穀保家商、北二區的平鎮高中，被其他學校視為「大魔王」。

平鎮高中拿過4屆冠軍，今年要再度挑戰連霸，為此次賽會第一種子，北二區進行抽籤時列為1號，桃園高中由於沒有派代表參加，因此由中華隊啦啦隊代為抽籤，沒想到籤筒中有33個號碼，第一順位的桃園高中就這麼幸運抽到「籤王」2號，第一場比賽就要對上衛冕軍平鎮高中，讓現場其他所學校球員大聲歡呼。

不過從另個角度看，桃園高中參與開幕戰會有轉播，今年開幕將移至臺中台體大棒球場，十六強後賽程將移至新北市三重棒球場，冠軍也將於11月29日產生。

桃園高中抽中「籤王」平鎮高中時，台下球員歡聲雷動。（鄧心瑜攝）

今年中信盃黑豹旗共有194隊參加。（鄧心瑜攝）

黑豹旗賽前記者會，中華棒協理事長辜仲諒（右二）與教育部體育署長張少熙（左二）和去年冠軍球隊代表合影。（陳君瑋攝）

(中時 )