近期大陸軍機頻頻越過台灣「海峽中線」軍演，陸方稱此舉是為遏止台獨勢力所做出的回應，對台美關係升溫表達抗議。但台美關係真的有升溫嗎？淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新倒認為，美國對台灣再好，到目前為止台灣6大首長還是進不去美國。

美國衛生部長阿札爾於8月9日率團來台，而後是美國國務院次卿柯拉克於9月17日率團訪台。但柯拉克團過度低調的訪問形式，似乎也凸顯美國外交部門，對於「深化台美經濟關係」仍趨審慎，一則反映美國政府職能分工，二則顯示美國尚無意於現在與北京攤牌。

陳一新近日接受《中評社》專訪指出，大陸軍機頻頻越過台灣海峽中線進行軍演，美軍都沒吭聲。 他認為現在的台海反而安全，不會有太大問題，美國大選後，美中關係會有稍有改善，只要不台獨，大陸現階段也沒攻台必要。

陳一新並進一步分析，美國對台灣再好，到目前為止都沒違反「1994年對台政策調整的內容」，他舉例：如美國不讓台灣的「四大首長、兩大敏感部長」進入華府，分別是「總統、副總統、行政院正副院長」，以及「國防部長、外交部長」，這代表美國政府有節制。

此外，對於近日傳言「美國可能承認台灣」、「蔡總統到美國國會山莊演講」，他斷言，這完全是假議題、不可能，這是沒常識的人才這樣講。

(中時新聞網)