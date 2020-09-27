桃園出現第17例本土登革熱，八德區大同里50歲竹筍商，平時下午都會到新北三峽五寮尖山買竹筍，隔天早上到桃園區力行市場販售，因和新北確診者有接觸而採檢，26日確診為陽性，木欠住院治療中，3位家人都是陰性，衛生局已會同環保局完成生活地50公尺消毒，因新北也爆發群聚事件，將加強邊境環境管理，防治桃園登革熱疫情再起。

居住八德區大同里的50歲男性，為竹筍批發商，近期無國外旅遊史，每日於新北市三峽區五寮里收購竹筍，再前往力行市場販售，因活動地點與新北市本土登革熱群聚疫情具高度地緣性，9月23日出現肌肉痠痛症狀，新北隔天主動為他進行接觸者採檢。

孰料竹筍商9月25日就因發燒、出疹就醫，醫院主動通報並將他留院，26日經疾管署檢驗PCR陽性確診，目前於醫院住院治療中。衛生局指出，由於桃園新北2市緊鄰且民眾生活圈關係密切，因應接連發生登革熱本土疫情，將加強邊境環境管理防治登革熱，守護民眾健康。

衛生局已安排加強個案住家及活動地周圍50公尺衛教與孳生源清除工作，並將實施家戶內外化學防治噴藥作業，今將擴大到方圓300公尺，也將與新北市政府共同合作，強化兩市登革熱防治作為。

近日受氣候影響，桃園地區仍有局部短暫雨，衛生局呼籲雨後容易產生積水，積水容器有利病媒蚊生長，提醒民眾雨後應加強「巡、倒、清、刷」4步驟，澈底清除孳生源，目前已查獲26起環境中容器藏孑孓、開罰8.1萬元，其中8起是公家機關，不乏學校、公園等，呼籲民眾注意盆栽底盆、輪胎和旗杆座等物，清除積水。

(中時 )