第55屆電視金鐘獎26日落幕，其中「已故影人VCR」的橋段最催淚，影片以黃鴻升（小鬼）收尾，讓許多人看了不禁鼻酸落淚，而小鬼摯友許瑋甯今年雖然沒參加金鐘，但透露手機跳出「5年前的今天」通知，當年她和小鬼、楊丞琳第一次在金鐘合體，未料這次小鬼卻是出現在追思影片，令人感傷。

許瑋甯在IG表示「這會是最後一次對你說」，隨文附上5年前和小鬼、楊丞琳首度在金鐘合體的照片，寫下：「還記得當時合照雀躍的心情，而今年的金鐘典禮，卻是從大屏幕上，追思2020各個才華洋溢的演藝工作者中的最後，看見你，說了一句：這就是終點了嗎？拜拜⋯」。

楊丞琳、小鬼、許瑋甯5年前第一次在金鐘獎合體。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯想起于美人的引言「忍了好幾天的眼淚，總沒有哭的機會，今天好不容易沒有人了，我要哭他一個痛快⋯」，有感而發說即使圓永遠少了一角，但他們會好好照顧自己，等待相聚的那一天，並表示之後每次的聚會，都會放上曾經一起走過那些日子的歲月，最後向小鬼喊話：「我們的21年，我們的青春。有你！我們會帶著你21公克的靈魂繼續活著，活得努力、精彩、快樂！一切放心。」

許瑋甯2015年憑《第16個夏天》拿下最佳女配角，小鬼當時以《娛樂百分百》提名綜藝節目主持人獎，楊丞琳則是擔任戲劇節目女主角獎的頒獎人；照片PO出後，不少粉絲感動留言「鬼哥昨天在天堂一定有看到」、「加油！雖然還是很不真實，但我相信他永遠都在」。

(中時新聞網)