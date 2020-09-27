民進黨今天舉辦「民主開唱」音樂會，透過青年臉孔在音樂會露出的安排，象徵對年輕人的重視。(民進黨提供)

民進黨今天舉辦「民主開唱」音樂會，總統蔡英文出席。(民進黨提供)

民進黨今天舉辦「民主開唱」音樂會，民進黨發言人顏若芳表示，在台灣民主化的每個階段歷程，年輕人都扮演重要且關鍵的推手，此次透過青年臉孔在音樂會露出的安排，象徵民進黨對年輕人的重視，期許年輕人能持續為台灣這塊土地做出貢獻。

今天的音樂會邀請歌手大支、陳明章、林生祥及滅火器樂團，帶來多首民主金曲。除了有民進黨主席蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁等首長到現場聆聽外，也邀資深創黨黨員一同出席，用音樂回憶台灣民主化過程中的關鍵時刻。

蔡英文還特地偕同現場年輕的黨員及支持者，以掌聲向這群參與創黨的資深前輩致敬，感謝他們從黨外到創黨一路走來的艱辛，讓後輩可以在一個更自由、民主的環境成長茁壯。

顏若芳表示，今日「民主開唱」音樂會以四篇章：「For Taiwan、For People、For Land、For Democracy」為主題，除了競選歌曲或是曾被視為禁歌的台灣民謠，演唱者大支、陳明章、林生祥、滅火器樂團也各自準備自選曲，來詮釋每個篇章中「民主開唱」的意義。

「For Taiwan」篇章由大支揭開序幕，「台灣之光」、「台灣隊長」等曲目充分展現台灣堅毅的韌性與實力，要讓世界看見台灣；第二篇章「For People」，陳明章老師演唱知名的競選歌曲「伊是咱的寶貝」及黨外禁歌「望春風」等，帶著大家回顧過去台灣爭取民主化過程的點點滴滴，期許每一個人的希望都能被實現，擁有持續追求各種幸福的可能。

「For Land」篇章由來自美濃客莊的林生祥吟唱，「好男好女反水庫」、「南風」及「菜乾」都在提醒著我們，腳下的這片土地，總是用最肥沃的養分，孕育世世代代，我們將不忘這份使命，將最好的一切留給下一代；「For Democracy」則邀請到廣受年輕人歡迎的滅火器樂團，不僅帶來「無名英雄」、「自信勇敢咱的名」、「島嶼天光」等歌曲，最後更以「繼續向前行」壓軸演出，並於投影片以「民主之路，繼續前行」相呼應。

顏若芳指出，在台灣民主化的每個階段歷程，年輕人都扮演重要且關鍵的推手，因此在音樂會各篇章引言人及活動司儀，特別從曾參與民進黨營隊或青年實習計畫的學員中，挑選出三位1998年後出生的青年來擔任各篇章引言人，分別是許馥嘉、劉芷安、李易修。

此外，司儀也由青年黨工顏睦庭擔任，她說，透過青年臉孔在音樂會露出的安排，象徵年輕人對台灣民主化的重要性，以及民進黨對年輕人的重視，期許年輕人能持續為台灣這塊土地做出貢獻。

本次「民主開唱」音樂會有外國駐台使節與會參與，包括史瓦帝尼、海地。顏若芳表示，民進黨感謝駐台使節們與民進黨一同以音樂共襄台灣民主化的歷程，以及持續深化與台灣各面向的合作與交流，並協助台灣在國際發聲，讓台灣被國際看見。

(中時 )