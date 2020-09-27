共機近來頻繁擾台，中科院9日、10日連兩天密集在屏東進行飛彈試射，外界分析可能是天弓三型增程飛彈。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲認為，兩岸目前雖有些軍事對峙，但應該還是「鬥而不破」。

台灣民眾黨27日舉辦「台灣新國際關係」系列論壇，談論主題「主題新國際關係與兩岸對話機制」，據香港媒體《中評社》報導，蘇紫雲認為，中國大陸向來是7分政治、3分軍事，大陸現在的軍演很明顯就是「機械性的反應」，不斷用這種機械性操作，造成台灣內部制約反應，來給相關的政治菁英一些輿論壓力。

如今兩岸軍事對峙，蘇紫雲指出，至今兩岸司法互助、海巡都還存在對話，他並沒那麼悲觀。在兩岸表面上目前有些對峙的情況下，兩邊都會重新思考應該如何進行對話，至少可以降低一些誤解。

蘇紫雲點出，新的國際情況，當然對兩岸對話有絕對的關係，如同當年美國為了圍堵蘇聯、減輕北約在歐洲的軍事壓力，希望跟中國大陸達成某種程度的戰略夥伴，不過，台灣永遠要假設「得靠自己去處理問題」。在兩岸關係，蔡英文曾在2011年強調「和而不同、和而求同」，這點可以再去觀察。

蘇紫雲認為，台灣、美國和中國大陸之間，我們應該以自己的安全利益為優先，政策優於政治，才不會亂掉，全球反共圍堵是新型態的免疫力，與冷戰並不相同，基本上會維持雙方集團有限的往來，但核心部分會成為兩個不同的科技規格。

(中時新聞網)