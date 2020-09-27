天氣太熱？今(27日)下午臉書上流傳一段有趣的小短片，有一尾超大超長的蛇因不明原因在柏油路上激烈的來回甩動，如同在「跳舞」，嚇的後方行經的2位機車騎士停在路邊，目送這位「跳舞」的大蛇躲入草叢，影片一出引來網友熱烈討論。

臉書粉專《吃喝玩樂》在今(27日)下午時發出一段20秒的影片，內文簡單寫下，「第一次看到蛇跳舞，您們看過嗎？」據悉，事發地點在屏東市屏東機場附近，透過影片可見，一尾超過1公尺的大蛇，在馬路正中央瘋狂的大幅度扭動，像是跳繩一樣，突然甩向空中，下一秒又快速墜落地面蜿蜒的前行，讓路過的騎士看傻眼，全都停下腳步，甚至後方的機車騎士用腳倒退嚕，為大蛇騰出更多爬行空間，隨後蛇便溜進旁邊的草叢消失蹤影。

影片PO出後不少網友留言討論，紛紛猜測起牠「跳舞」的原因，有網友說，「應該是馬路太燙」、「柏油路面太燙吧」、「可能是驚嚇或是受傷了」；也有網友幽默留言，「端午節的雄黃酒還沒退」、「這是離開水的鐵線蟲」、「這蛇嗑不少」。

(中時新聞網)