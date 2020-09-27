台東張姓男子有多次竊盗前科，在半夜進入一家理髮廳被陳姓女店主撞見，被發現才說：「我要理頭髮」。女店主見張男是平頭髮型，另外家中8000元也不翼而飛，才驚覺賊來了，騎腳踏車追不到後才報警逮到他。

去年6月某日半夜3點，陳姓女店主因為平時沒有鎖門習慣，聽到碰一聲，推測可能有小偷，馬上去檢查，就發現皮包連同弟弟給的8000元不見了，又見1輛陌生腳踏車停在住處前門旁邊，但沒有看到人，後來再看，腳踏車就不見了。

之後，凌晨5點多，陳女到菜園工作，前門沒鎖，回來後又看到同輛腳踏車，進去住處時，竟然看到張男就在店裡，問他要來幹嘛，他說要剪頭髮，但當時才6點，而且店裡剪髮採預約制、只做女生，不會幫不認識的男生剪頭髮，張男當時頭髮短短的，再理就是光頭了，因此判斷張男可能是小偷，要他一起到派出所，他馬上騎腳踏車逃走，陳女也騎腳踏車追上去，但沒有追上，後來報警才逮到人。

張男被逮後，在警察製作筆錄，及檢方偵查、法官審理時，供詞反覆，否認犯行，堅稱在外見理髮座椅，想進去理髮，因未有人在即離開，離開時雖見店主返家，但未有竊盜行為。

由於張男犯案地點在宜蘭，含此案2019年6到7月間共犯3件竊案，經宜蘭檢方陳轉台東地檢署偵查起訴，台東地院法官認為張男凌晨6點進入陳婦理髮店難自圓其說，且被陳婦遇到後竟未據理力爭，合併判處1年4月，張不服而提上訴，花蓮高分院維持原判。

(中時 )