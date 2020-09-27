美國總統川普23日意外說出「不願政權和平轉移」，引起軒大波，隨後他又補充，假設最高法院判定拜登勝選的話他會接受。對此，前立委蔡正元分析，川普這次選舉會輸掉普選票，所以拼命爭取選舉人票，甚至可能會為保住總統大位發起相關訴訟，但川普若真的這麼做，「美國的民主會很丟人」。

蔡正元今(27日)在臉書上表示，美國總統選舉採行的「選舉人團制度」，看起來像「人民代表」，但實際上卻不是，因各州分配「選舉人團」的人數跟選民人數無關，且「選舉人」必須完全服從各州的命令集體行動，在法律性質上是「州選票」，所以「州選制」不是「普選制」。並指出，在歷史上美國總統選舉經常出現，候選人的普選票輸很多，但通過贏得各州的「州選票」而當選的現象。

蔡正元認為，嚴格上來說，美國總統選舉制度「不民主」。但是，美國最高法院裁定，「民主不等於多數選票，民主要總合憲法上所有的價值，多數選票只是憲法上民主價值之一，不是全部的價值。」而美國憲法的這個理論，也被加拿大最高法院採用，駁斥魁北克獨立公民投票案，並裁定獨立公投違憲無效。

蔡正元分析，這次美國總統選舉，川普的選民投票會輸掉，所以他拼老命想爭奪「州選票」。甚至，若川普輸掉「州選票」，也可能打「州選票官司」拒下台。蔡正元直言，如果真的這樣玩，美國的「民主」會很丟人。

網友們也留言回應，「許多人以為美國是世界上民主的典範，哈哈」、「目前已經很丟人了！加油再演好戲」、「瘋子選輸拒絕下台的可能性很大」。

州選制 全世界國家領導人選舉 有人民直接選舉制 也有人民代表間接選舉制 但基本原則都是多數者當選 都符合「普選制」的定義 唯有美國總統採行「州選制」 名義上是「選舉人團制度」 表面上很像「人民代表」 實際上又不是 因為各州分配「選舉人... 由蔡正元發佈於 2020年9月26日 星期六

(中時新聞網)