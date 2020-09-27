雲林縣政府27日在縣消防局舉辦義消人員頒獎典禮，由縣長張麗善頒發167名義消「年資標獎牌」，其中副總隊長林建豪服務45年榮退，其子也是義消一分子，兩代義消魂老少傳承傳為美談。

張麗善致詞時感佩獲獎義消的事蹟及長年來默默地付出，不論在災害搶救工作、緊急救護及火災預防、乃至於平時教育訓練等工作推動，都表現出專業、勇氣與堅持。

張麗善特別強調消防救災人員安全的重要性，責成縣消防局持續精進各項專業裝備及提升保險額度，務求在火場出生入死的滅火義消、急救的鳳凰救護義消，以及負責防災防火知識傳遞的防火宣導義消，都能得到最佳的安全保障。

張麗善對於縣消防局長林文山所率領的團隊堅守崗位、使命必達，讓「安全幸福的雲林上場」予以肯定。並感謝獲獎義消的努力及付出，期勉義消們持續精進、追求卓越，為縣民打造安全、安心的居住環境。

此次獲獎人員中，義消總隊副總隊長林建豪已服務達45年，自1975年加入義消行列，經歷韋恩颱風、921大地震等大小災難，從基層隊員做起，歷任分隊長、副大隊長及副總隊長，其子也加入義消行列，父子傳承救災傳為美談。

(中時 )