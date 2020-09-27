雲林縣北港鎮「臻狀元」餅店負責人林鴻儒，介紹百年歷史糕餅模。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「臻狀元」餅店負責人林鴻儒，結合地方產業與文化，以數十個糕餅餅模打造1片「餅模牆」，其中歷史最悠久的餅模已有上百年歷史，希望藉由各式各樣的餅模，記錄與訴說北港糕餅的歷史文化。

北港糕餅產業興盛，鎮內有上百家糕餅店，位於朝天宮媽祖廟周邊、廟前中山路的北港形象商圈，就有30餘家糕餅店，可說是「糕餅1條街」，其糕餅價廉物美，非常受歡迎，每年創造上億元產值。

最近開幕的「臻狀元」餅店，結合在地糕餅產業與文化，店內以傳統燈籠、老家具為元素，打造1間充滿藝文氣息的餅店，其中以數十個糕餅餅模組合而成「餅模牆」最為吸睛，上方還有1塊清朝「狀元」匾額，成為最受歡迎的打卡熱點。

餅店負責人林鴻儒表示，他16歲就開始製作糕餅，至今已有30年經驗，北港糕餅口味眾多，其中以「狀元餅」最受歡迎，其餅餡為魯肉、肉鬆、蛋黃、豆沙，吃起來鹹中帶甜，讓人一口接一口，店名「臻狀元」，就是意謂著要把狀元餅做到臻於完美。

林鴻儒認為北港糕餅歷史悠久，除了美味更有著豐厚的文化背景，因此四處蒐集各種餅模打造1片「餅模牆」，除了狀元餅餅模，還有紅龜粿、綠豆糕等餅模，藉此介紹北港糕餅的故事，遊客來此買餅，不僅享受美食，也能深入了解北港糕餅的歷史。

林鴻儒指出，北港鎮為早年雲林沿海地區五穀雜糧集散地，雜糧商行、碾米廠與榨油廠林立，藉由這些原物料，發展出多元的糕餅產業，美味的糕餅因此成為遊客必買的伴手禮。

(中時 )