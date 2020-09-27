我國宜蘭蘇澳籍「新凌波236號」今日下午2時許，在釣魚台列嶼西方12浬處，與日本海上保安廳巡邏艦發生擦撞。外交部表示，此案事發詳細原因尚待調查，外交部將視調查結果向日方採取相應措施，並要求不得對我國漁船採取任何不當行為。

宜蘭蘇澳籍「新凌波236號」漁船，今天下午2時25分許，透過衛星電話向蘇澳區漁會岸上電台求援指出，在釣魚台西方約12海浬的海域正進行作業時，遭日本海上保安廳的公務船衝撞，通話隨即中斷。

外交部副發言人崔靜麟指出，新凌波236號是在東經123度15分、北緯25度48分（釣魚臺列嶼西方12浬處），與日本海上保安廳巡邏艦「ＫＵＲＩＭＡ」（PS32）發生擦撞，據駐日本代表處第一時間查報「新」船外觀並無明顯損傷，船員均安。

他說，我海巡署刻派遣基隆艦馳援，預計今日下午５時左右與「新」船會合。本案事發詳細原因尚待農委會漁業署及海巡署調查，外交部將視調查結果向日方採取相應措施，並要求日方說明本案詳情及確保海域現場安全，不得對我國漁船採取任何不當行為。

(中時 )