10月1日將迎來中秋節，許多民眾早已在中秋前後呼朋引伴準備「開烤」，高雄英迪格酒店頂樓擁有「高雄最美高空酒吧」之稱的「Pier No.1」，繼去年推出CP值超高的高空烤肉派對後引發熱烈好評，今年再次推出「超Chill高空烤肉趴」，讓民眾省下找場地、買食材、生火、派對完收拾善後的時間和心力，輕鬆在景觀美、氣氛佳的高空酒吧輕鬆賞月開趴，活動即日起開跑至10月4日止。

「超Chill高空烤肉趴」海陸食材豐盛。（英迪格酒店提供）

「超Chill高空烤肉趴」海陸食材豐盛。（何書青攝）

「超Chill高空烤肉趴」菜單分為2人套餐及4人套餐可選擇，平均下來每人1000元起，就可以一次大啖澎派的海陸食材，包含美國Choice等級帶骨牛小排、烤鱸魚、扇貝、大草蝦、魷魚串、烤肉串，還有台味十足的手工香腸、打狗黑輪等，還附上沁涼的海尼根500ml的生啤酒，且「超Chill高空烤肉趴」不限定用餐時間，可以揪三五好友一起來嗨整晚。

「Pier No.1」坐擁270度的港都美景。（何書青攝）

「Pier No.1」不只坐擁270度的壯觀港都美景，順應英迪格的品牌調性，戶外開放式的酒吧也以高雄港貨櫃碼頭的文化意象，以貨櫃屋、木箱等布置酒吧，讓酒吧特色強烈。而這次中秋檔期不只推出豐盛烤肉趴，「Pier No.1」的專業調酒師，也特地推出應景的「對飲成三人」特調，以詩仙李白月下獨飲時，創作出的詩詞意境而設計的中秋調酒，分別調配出以小米酒、高粱、紹興酒為基底的3款一口酒組合，每組600元。

「Pier No.1」氣氛浪漫，也適合揪友小酌聊天。（何書青攝）

「Pier No.1」的許多調酒都富特色與創意。（何書青攝）

高雄英迪格酒店推出中秋特調「對飲成三人」。（英迪格酒店提供）

想讓烤肉趴更盡興愜意，飯店也祭出烤肉、住房度假一次滿足的1泊2食「Pier No.1 BBQ Party」優惠專案，大吃大喝完，直接搭電梯下樓就能回房休息，入住同樣富港都特色與趣味的舒適客房。「Pier No.1 BBQ Party」住房專案，每房含稅5500元起，包含可享用雙人豐盛自助早餐及雙人高空烤肉組合。

高雄英迪格酒店同期推出「Pier No.1 BBQ Party」住房專案，每房含稅5500元起。（何書青攝）

而在中秋烤肉趴結束後，10月7日至10月18日「Pier No.1」也預告將舉辦「德國慕尼黑啤酒節」，今年再次邀請到德國百年啤酒大廠Hofbräu共襄盛舉，在為期12天的活動期間，現場供應Hofbräu的3款不同風味生啤酒及德式傳統餐點，活動期間內每人消費平日$500+10%起。此外，還有每晚6至8點的Happy Hour啤酒暢飲優惠，以及每周五、六晚間9點半登場的喝啤酒比賽，喝啤酒比賽的參賽者在最快時間喝完指定公升數啤酒，就能享當日當桌食物及飲品6折的好康。

【飲酒過量 有礙健康】

(中時 )