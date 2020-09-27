馬來貘是台北市立動物園裡的明星動物之一，園方2018年從捷克引進雄貘「貘克」，並讓雄貘與園內的雌貘「貘芳」交配，本月13日總算成功產下寶寶，而園方替馬來貘舉行命名投票，將園方與知名插畫家「Cherng馬來貘」的命名讓民眾投票選出，然而動物園方的命名卻讓底下網友看傻，一面倒將票投給Cherng。

「Cherng馬來貘」日前得知小貘寶寶出生的消息後，不但搶著當「乾爹」，更要求園方能讓他替小貘寶寶命名。經過了萬人臉書上按讚連署成功，「Cherng馬來貘」獲得了命名機會，他決定用「貘豆」（model）角逐小貘的命名，期盼小貘寶寶以後能成為動物園裡的貘豆（model） 明星。

動物園園方臉書上表示，經過園內保育員激烈討論後，保育員決定提名「芳便」，迎戰乾爹的「貘豆」。園方說明，依循動物園傳統，承襲母親名字「貘芳」，芳便叫起來非常方便，合在一起又有好帶好養的意思，小貘自由健康成長就是保育員最大的心願。

消息一出，立刻掀起網友關注，大部分的網友看到園方取的名字後直呼「好鬧！」，網友留言，「取芳便是自暴自棄了嗎」、「芳便這名字好鬧！直接笑出來 然後按哈」、「看到芳便完全不用猶豫了 秒投貘豆」、「放水放的太明顯了吧保育員」。

目前由「Cherng馬來貘」提出的「貘豆」已經達6萬人投票，而園方的「芳便」則有6009票。

(中時新聞網)