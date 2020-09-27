近日台灣藝人傳出將赴大陸參加央視國慶晚會，遭到陸委會警告，大陸《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文表示，台灣勢必結束當前割據狀態回歸祖國。他要台灣年輕藝人別害怕，支持兩岸統一一定是明智、有遠見的選擇。

對藝人歐陽娜娜、張韶涵將赴大陸參加央視「十一國慶晚會」，可能與其他藝人合唱《我的祖國》和《守護》（抗疫歌曲），陸委會對此給予以警告，稱可能要「依法查處」。此一消息在大陸引起網友們的熱烈議論。

經常在微博上發表評論文章的胡錫進表示，兩岸博弈的未來結局十分確定，那就是台灣勢必結束當前的割據狀態，回歸祖國，而且相關的「週邊戰」已在進行中。台灣的年輕人站兩岸統一一定是明智、有遠見的選擇。那些與台獨綁定的人將被證明做了可悲的賭博。

胡錫進說，從大歷史的角度看，今天的台灣就是1949年初被圍困起來的北平。現在台灣內部上演的一切都只具有臨時意義，那些鼠目寸光的台獨擁躉得意於一時，終將有他們追悔莫及的一天，這決不是在嚇唬他們。

胡還呼籲，歐陽娜娜、張韶涵這樣的年輕藝人「不要怕那些勢力」，那些勢力表面上倡狂，實際上他們中的骨幹分子越來越焦慮，對未來感到迷茫，現實中的囂張形同他們的嗎啡。台灣的情況肯定要根本改變，那些站祖國統一的台灣年輕人「你們等得起」。

對於胡錫進的說法，許多網民表示贊同：「上個節目都要上綱上線，台當局這麼玻璃心……」，「鬥爭中越是叫的歡的，其實越底虛。你看中國制裁土澳，一聲沒吭，直接制裁，只有土澳在那裡叫喚」，「台當局還能怎樣？又拿健保卡警告唄」。

也有些網民對胡錫進的看法不認同，他們回應說：「老胡別自作多情，人家是來賺我們的錢來的而已」，「就是來大陸掙錢的，還在那談什麼情懷」。「台獨有817萬人呢，還是先把我的祖國發展成自由民主富強平等的國家再說統一的事情吧，不然台灣亂糟糟後期怎麼管理呢？」「不要自作多情，要以德服人」「台依法查處兩位藝人就像大陸封殺阿妹，沒差別」。

(中時新聞網)