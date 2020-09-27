雲林縣各界組成「婦幼英雄聯盟」，宣導婦幼權益。（張朝欣攝）

雲林縣政府為捍衛婦幼權益，27日與國際獅子會、虎尾女獅子會共同在虎尾鎮舉辦「婦幼英雄聯盟，關懷婦幼安全」舞台劇，眾人化身美國隊長、鋼鐵人、綠巨人等漫威英雄，數百名家扶學子藉由欣賞舞台劇，學習如何保護自己。

「婦幼英雄聯盟，關懷婦幼安全」舞台劇，27日在虎尾鎮虎尾廳登場，由雲林縣長張麗善、國際獅子會300－D1區婦幼安全委員會主席鍾麗玉、雲林家扶主委陳燦勳等人共同主持，700餘名家扶學子與家長看到眾多漫威英雄登場，尖叫聲連連。

張麗善表示，只要大家發揮正義力量，便能杜絕暴力、捍衛婦幼安全。並傳授「SMART」超能力：S注意安全、M不跟陌生人講話、A不輕易接受、R不輕易相信、T告訴信任的人。希望藉由舞台劇的演出，達到「防家暴、無兒虐」目標。

鍾麗玉指出，感謝各路英雄聚集宣導婦幼權益，除了獅友們發揮愛心，網友們得知此活動，主動募集可愛布偶送給家扶孩子，希望藉由可愛布偶的陪伴，把社會大眾愛的力量傳給孩子，讓孩子知道隨時有人保護著他們。

根據家扶統計，2019年輔導協助2665戶共3449名受虐待兒童與少年，並協助家庭處遇追蹤輔導、生活照顧、醫療協助、親職教育諮詢，希望透過此次活動，讓家長帶著孩子一起觀賞舞蹈行動劇，藉此重視自我安全保護，減少兒童虐待事件的發生。

(中時 )