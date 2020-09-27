雲林縣政府為捍衛婦幼權益，27日與國際獅子會、虎尾女獅子會共同在虎尾鎮舉辦「婦幼英雄聯盟，關懷婦幼安全」舞台劇，眾人化身美國隊長、鋼鐵人、綠巨人等漫威英雄，數百名家扶學子藉由欣賞舞台劇，學習如何保護自己。
「婦幼英雄聯盟，關懷婦幼安全」舞台劇，27日在虎尾鎮虎尾廳登場，由雲林縣長張麗善、國際獅子會300－D1區婦幼安全委員會主席鍾麗玉、雲林家扶主委陳燦勳等人共同主持，700餘名家扶學子與家長看到眾多漫威英雄登場，尖叫聲連連。
張麗善表示，只要大家發揮正義力量，便能杜絕暴力、捍衛婦幼安全。並傳授「SMART」超能力：S注意安全、M不跟陌生人講話、A不輕易接受、R不輕易相信、T告訴信任的人。希望藉由舞台劇的演出，達到「防家暴、無兒虐」目標。
鍾麗玉指出，感謝各路英雄聚集宣導婦幼權益，除了獅友們發揮愛心，網友們得知此活動，主動募集可愛布偶送給家扶孩子，希望藉由可愛布偶的陪伴，把社會大眾愛的力量傳給孩子，讓孩子知道隨時有人保護著他們。
根據家扶統計，2019年輔導協助2665戶共3449名受虐待兒童與少年，並協助家庭處遇追蹤輔導、生活照顧、醫療協助、親職教育諮詢，希望透過此次活動，讓家長帶著孩子一起觀賞舞蹈行動劇，藉此重視自我安全保護，減少兒童虐待事件的發生。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。