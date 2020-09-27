大雅學府商圈成立舉辦抽獎及博餅活動，經發局長張峯源等著古裝同樂。（陳淑娥攝）

2020.09.28▲大雅學府商圈成立舉辦抽獎及博餅活動，經發局長張峯源、立委楊瓊瓔等著古裝同樂。（陳淑娥攝）

台中市大雅學府商圈在各界努力下終於成立，消費滿佰抽獎及博餅活動27日在大雅公園舉行，吸引許多消費者共襄盛舉。經發局長張峯源表示，大雅區以小麥聞名，在學府路形成烘焙聚落，加上店家種類多元，將可帶動地方發展，盼未來其他商圈成立一起共好拚經濟。

抽獎及博餅活動今晚在大雅公園舉行，包括經發局長張峯源、立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、羅永珍、周永鴻等均穿古裝共襄盛舉。

大雅學府商圈發起人大雅里里長李玲珍，自5月20日召開第一次潭雅神商圈籌備會議後，親力親為走訪鄰里邀集店家加入，協助店家取得合法商業登記，加上當地民代、公所與經發局積極推動協助，順利促成大雅學府商圈設立。

張峯源指出，大雅區以小麥聞名，在學府路形成烘焙聚落，加上店家種類多元，包含服飾業、服飾品零售業、餐飲業、鐘錶眼鏡業、美容美髮業等，可滿足各年齡層需求，以帶動地方發展。商圈成立前多次親至現場會勘，邀集地方熱心人士進行溝通整合工作，都是推動商圈成功要件，盼未來還有其他商圈成立，一起共好拼經濟。

經發局指出，商圈籌設須符合店家數量門檻、合法公司／商業登記等條件外，店家往往因稅務、登記及租住與住戶意願等多重原因，意見分歧整合困難，致無疾而終。大雅學府商圈是台中市第25個商圈，是潭雅神地區第一個發起籌設的商圈，也是市長盧秀燕上任後第一個正式立案的商圈，象徵市府對地區經濟發展的重視。

(中時 )