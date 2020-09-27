南投縣副縣長陳正昇（右），在伊達邵發送口罩給上岸的泳客。。（廖志晃攝）

日月潭萬人泳渡，醫療救護及防疫團隊。。（廖志晃攝）

防疫志工宣導戴口罩，保持安全距離。。（廖志晃攝）

2020日月潭萬人泳渡，醫療救護及防疫團隊，總共救護114人，其中以失溫居多；未戴口罩部分，勸導2753人，由於民眾配合度高，因此沒有裁罰。

萬人泳渡醫療救護，由南投縣衛生局負責執行，調派彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院、童綜合醫院、台中榮民總醫院埔里分院、基督教醫院等5家醫院，組成醫療服務團隊，動員醫護人力42人（醫師11名、護理師18名、EMT10人、行政人員3人）及救護車10輛；並邀請中華民國業餘無線電促進會南投縣支會5位志工，進駐救護站協助資訊聯繫。

今年在朝霧碼頭、伊達邵碼頭及九龍口，開設3處救護站，提供泳客醫療救護服務，並考量泳客常有失溫情況，因此在伊達邵救護站設置增溫室及保暖被、吹風機、熱茶等備用。今年失溫及頭暈泳客人數較往年多，醫療團隊共提供泳客114人醫療服務，主要以失溫、頭暈、抽筋等症狀；另有3名泳客身體不適，分別送醫，但無大礙。

(中時 )