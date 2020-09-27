台中市持敬老愛心卡長輩近40萬人，社會局今年舉辦敬老月活動，27日在豐原太平洋百貨宣布10月開跑，624家實體店家加入銀髮友善商店，持卡就能享專屬優惠，為期3個月。社會局長彭懷真表示，敬老卡搭乘計程車，明年可望提高補助至85點。

今年九九重陽節在10月份，社會局特別宣布10月為台中敬老月，為期3個月的活動即將開跑。彭懷真指出，台中市持敬老愛心卡長輩將近40萬人，搭配敬老愛心卡使用，鼓勵他們多外出走走、參與活動並與他人互動，有助於預防及延緩老化。或是家人和長輩共同外出、購物、休憩，增進世代共融與祖孫同樂親情維繫，也喚起市民對親情、孝道及敬老倫理的重視，打造台中為高齡友善、幸福宜居城市。

彭懷真並當場向長輩宣布，使用敬老愛心卡搭乘計程車，將由現行一次扣50點，加碼到起跳價85點，待議會通過後明年即可實行。

社會局說明，敬老愛心卡除可用在搭乘公車、客運、計程車，至合約門診就醫，使用國民運動中心、運動公園設施外，在敬老月活動期間內，至銀髮友善商家購物時，出示敬老愛心卡還可享有專屬優惠。

目前有超過624家實體店家加入銀髮友善商店，包括大樹藥局、黑橋牌企業、長榮桂冠酒店、全國大飯店、大同3C、鄉野情、凱擘影城、萬代福影城等食、衣、住、行、育、樂等各類型商家。

(中時 )