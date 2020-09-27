音樂會現場 (吳家豪攝)

民進黨為慶祝34周年黨慶，今日於松菸文創舉辦音樂會，邀請多位歌手演唱過去民進黨在競選時採用的「民主金曲」，包括蔡英文總統等多位民進黨人士皆出席，活動全場引言皆由青年擔綱，黨務人士「只想聽音樂」，無人上台致詞。

今日音樂會，包括蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、綠委陳明文、民進黨祕書長林錫耀等，黨內要角幾乎到齊。原擬參加的立法院長游錫堃下午表示，因行程延遲無法出席。此外，現場也邀請海地等外國使節與會。

今日活動開場播放「咱的民主年代」，細數民進黨從黨外走到創黨的歷史照片。活動串場則由民進黨營隊青年許馥嘉、劉芷安、李易修等人上台引言，並分別以台語、客語、國語發表對台灣民主的看法。

隨後的音樂會所演唱的過去綠營競選歌曲，包含4大主軸，For Taiwan由歌手大支演唱台灣之光、台灣隊長；For People由陳明章演唱伊是咱的寶貝、幸福進行曲；For Land由林生祥演出好男好女反水庫、南風；For Democracy由滅火器樂團演唱島嶼天光。

長期支持民進黨的打狗亂樂團團長嚴詠能在9月5日於舞台上演出中途忽然倒地，隨後送醫不治。林生祥表示，兩人在1993年參加音樂比賽認識。嚴過去在反核、及政治立場與綠營接近，嚴詠能在舞台上鞠躬盡瘁，是神明給的祝福。

(中時 )