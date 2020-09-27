「甜蜜天后」王心凌今天（27日)舉辦《My! Cyndi!》極精選簽唱會，雖然下著傾盆大兩，現場歌迷熱情不減，王心凌更當場宣佈2021年1月2日心凌將再度攻蛋開唱的好消息，請大家要好好聽這張極精選、好好的練歌，屆時來演唱會上跟她一起大合唱。

王心凌預告將舉辦「2021 . 01.02 @小巨蛋CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」，除了更新每一套服裝造型，把整個演唱會內容升級，也已想好嘉賓人選。「我蠻重視的，所以這次叫做旗艦版」，她去年曾在廣州演唱會跌倒，早已捨棄當時穿的尖頭高跟鞋，以防止再度出糗，她也和樂手講好今年跨年要一起彩排，呈現最完美的演出。

今簽唱會現場下大雨，仍有很多歌迷力挺，王心凌說「有一點心疼，因為我有在MV裡面演過歌迷，拍攝那天是大熱天，我自己都熱到受不了，更何況現在是下雨中的排隊，這樣更辛苦。」而她的《My! Cyndi!》極精選也從預購一路好成績，榮登博客來CD暢銷周榜、五大金榜華語榜、玫瑰大眾g-music風雲榜⋯等，各大銷售榜冠軍！

談到上半年疫情期間的生活，王心凌說，她喜歡下廚，「我們都是輪流在彼此的家中，一人準備一道菜的這種親友間的小聚會，然後我也都很避免出門，非常久沒有看電影了，我終於在前陣子看了《天能》，還是去人很少的地方全程載口罩。」

被問到高中學弟黃鴻升猝逝，王心凌感觸良多，她說與黃爸爸不熟，但希望黃爸爸能早日走出喪子之病，而她自己在疫情好轉後也更稱極的約朋友吃飯，她以前總是說沒關係來日方長，現在更把握跟親朋、好友相聚，「我就是珍惜身邊的人」。

王心凌今帶著上周日剛推出《My! Cyndi!》極精選舉辦簽唱會。（盧禕祺攝）

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