9月為國際失智症月，台灣失智症協會祕書長湯麗玉指出，至2041年為止，全台每年失智症者預估將增加1萬7000人，是很大的隱憂。為此，台南市政府衛生局全力建立失智友善網絡，號召714家組織機構，提供失智友善服務，更有超過2萬3000名志工擔任「失智友善天使」，及時提供協助。

湯麗玉表示，目前全台失智症者大約29萬人，且以很快的速度成長，未來再多的養護中心，都將無法應付龐大的失智人口，「因此，最重要的策略就是建立失智友善社區。」衛生局表示，台南市已於2019年將永康區列為首個失智友善社區，並於今年新增中西區，未來考慮擴大新增。

衛生局表示，目前南市有2座失智友善館，分別為中華里活動中心及烏竹里社區發展協會，除不定期辦理講座、工作坊，也號召714家失智友善組織、逾2萬3000名的失智友善天使，透過「看、問、留、撥」口訣與專業培訓，及時協助失智症者。

湯麗玉也說，要讓失智症者維持在輕度、極輕度等級，可適時由職能治療師提供「輕工作」，讓失智症者維持健康的身心。因此，南市府也積極與台灣失智症協會，提供部分失智症者咖啡烹煮、麵包製作等工作，目標讓失智症者10年內不再惡化。

台南市長黃偉哲鼓勵，面對失智、不能失志，雖然失智症與少子化相同，都是國安問題，但可藉由推動友善網絡，公私協力營造更好的樂活環境。

(中時 )