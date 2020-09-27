彰化縣政府今天舉辦高齡同學會，與百歲人瑞、結縭70年以上夫妻提前歡度重陽節。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府今天舉辦高齡同學會，與百歲人瑞、結縭70年以上夫妻提前歡度重陽節。（謝瓊雲攝）

好長壽！彰化縣政府27日舉辦高齡同學會，宴請縣內37名百歲人瑞、40對白金婚夫妻家庭提前慶祝重陽節。彰化縣長王惠美說，彰化縣已經成為長壽大縣，今年百歲人瑞多達209人，將率縣府團隊更積極整合資源，打造社區據點，讓長輩們都能放心在地安養。

王惠美與彰化捏麵達人陳厚吉，聯合致贈專屬手工福祿壽，由高齡104歲的錢金治阿嬤代表領取，藉此祝賀長者們吉祥長壽。王惠美說，醫療科技進步，加上彰化縣持續16年不間斷辦理萬人健檢活動，去年彰化縣百歲以上長者有147人，今年已增加到209人，老化速度很快，長壽已成為未來趨勢，如何讓長輩門更健康、快樂、幸福，是縣府目前重要施政方針。

王惠美說，全縣已有268個社區關懷據點，未來目標是一村里、一據點，現行的長青幸福卡、長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助和不老健身房等都會繼續積極推動，並在7個鄉鎮打造社福大樓。

社會處統計，彰化縣最高齡為設籍秀水鄉、111歲的梁李險，今天出席「高齡同學會」的37位人瑞中，最高齡是田尾鄉106歲林庚寅；其中今年100歲的二林鎮康鏡女士健康硬朗，還會騎腳踏車，講英文、日文。

彰化縣縣內結婚滿70年的白金婚夫妻，共計有170對，今天出席接受表揚的有40對，其中曾參與823砲戰的張永誠與妻子張葉彩綿兩人皆已90幾歲，結縭近80年，奉父母之命、媒妁之言，至今依舊鶼鰈情深，令人稱羨。

(中時 )