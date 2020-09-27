新北市三峽區五寮里今再新增1例登革熱個案，59歲五寮里男子23日因發燒、肌肉酸痛就診，當時診斷以為是小感冒，不料症狀持續到25日再次就診，檢驗後確診感染登革熱，成為三峽區第14例登革熱個案；新北市衛生局長陳潤秋提醒，呼籲民眾若有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並通報相關單位。

衛生局說明，三峽區五寮里17日起爆發登革熱個案，衛生局展開疫調追蹤，昨再新增9例本土個案，9人均在三峽區五寮里筍園農作，今新增的59歲五寮居民，目前雖已康復，但潛伏期間曾有五寮里筍園農作活動史，研判也是在該農區感染。

新北市衛生局長陳潤秋提醒，為避免確診民眾於體內有登革病毒時，周圍存有蚊子藉機叮咬後再傳播給他人，呼籲民眾主動清除環境積水容器，與市府團隊並肩合作，才能遏止疫情擴散。

陳潤秋呼籲，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，呼籲民眾有登革熱疑似症狀應儘速就醫，並請三峽區所有醫療院所提高警覺，踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

新北市長侯友宜今上午前往視察表示，五寮地區多為筍農工作區域，許多筍園遺留的筍殼及木頭易積水造成病媒蚊孳生，為有效滅絕登革熱，市府已連續3次至五寮地區的街道消毒，此外，考量當地筍農時常進入山區工作，甚至擴大半徑500公尺範圍進行消毒，呼籲筍農這段時間，避免再進入山區，也要針對周邊環境做好巡、倒、清、刷等工作，徹底阻絕病媒蚊孳生源。

(中時 )