副總統賴清德27日嘉縣梅山鄉關心房屋修繕進度，並送上綠豆沙為志工打氣。（張亦惠攝）

嘉義縣承襲台南市助弱勢修繕房子的經驗，由嘉縣社會局竹崎社福中心與台南市政府勞工局「做工行善團」合作在梅山協助嘉縣個案修繕，副總統賴清德27日特地前往慰勞志工，並強調，「一個人跑比較快，但是大家一起來，能走得比較遠」，期許未來能將善舉推廣到全台。

嘉義縣梅山鄉一名獨居長輩因經濟能力差，無力修繕結構損壞的房屋，經賴清德引介「台南市工會做工行善團」在跨縣市努力下，房屋約在10月初便能完工，除屋頂修繕外，洗手間也從過去舊式糞坑改建為現代衛浴設備。

賴清德說，社會上還有很多生活艱苦的民眾，政府應該結合社會各界共同幫忙，改善他們的生活，台南市勞工局「做工行善團」至今已完成120間房屋修繕，與嘉義縣政府在梅山鄉合作修繕是第121間，也嘉義縣的第一間。

賴清德強調，協助民眾的善舉只靠台南市政府是不夠的，所以將作法推廣到高雄、屏東及嘉義，未來若有中、北部縣市有意願也能一起合作，希望將善舉推廣至全台。

嘉義縣以往針對有修繕需求的民眾大多轉介民間團體協助修繕，翁章梁指出，這次汲取台南市勞工局的經驗，社工全程跟案，是跨政府與跨專業共同合作服務縣民的示範，為表達感謝之意，翁章梁也在現場親自頒發感謝狀給台南市勞工局及工會志工，感謝志工朋友無私奉獻。

(中時 )