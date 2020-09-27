淡水區關懷弱勢協會創辦人蔡錦賢議員（左3），和謝政達副市長（左5）等 一起致贈。（許哲瑗攝）

新北市淡水區關懷弱勢協會連續第13年為弱勢舉辦關懷活動，27日上午於淡水捷運站金色水岸廣場活動中，新建成餅店不僅響應襄贊60萬元助弱勢，還捐贈1輛復康巴士給市府，這也是知名老店新建成餅店捐贈的第2輛，新北市副市長謝政達到場代表受贈表示，「感謝協會創辦人市議員蔡錦賢13年來不變的愛心和初衷！」

蔡錦賢說，許多有錢人留許多錢財，卻造成子孫爭產的紛爭，因此他告訴子女說，將來「留名不留財」，他也向父親說初衷，父親現在高齡百歲，告誡他「有施才有得」，每當他在路上聽到「喔伊喔」的救護車聲音，抬頭一看是「錦賢號」救護車，他心裡頭就感到非常的欣慰，「又救了一個人！」

蔡錦賢說，行善不必多，但要及時，「應酬酒少喝一瓶，另一瓶的錢拿來助人，既行善又保健康！」他說，在他的號召下，淡水區農、漁會、淡水一信、淡水獅子會、紅樹林有線電視、各宮廟、建設公司、馬偕醫院等都紛紛投入公益活動，捐款、捐物資或義診。

其中，小磚頭愛心守護協會準備640份秋節禮金，每份1千元外加一盒餅乾。新建成餅店捐贈1輛復康巴士，並贊助60萬元活動經費購買物資發放淡水、三芝、石門、八里一帶的獨居老人、身障、單親家庭等等弱勢關懷戶。

今活動邀集副市長謝政達和社會局長張錦麗及淡水區長巫宗仁、三芝區長王立文、石門區長林俊宏、八里區公所主秘陳明慧等人均到場參加；謝政達表示，非常感謝蔡錦賢總召持續13年來的愛心，不僅一年3節關懷弱勢，協會志工也經常到案家送米送物資。

謝政達也頒贈感謝牌給新建成餅店負責人林陳菊英和餅店第二代林建雄和林建盛兄弟，謝政達表示，這已是新建成餅店捐贈的第二輛，市府將妥為運用，以幫助更多身障朋友和失能長輩。

(中時 )