中信盃黑豹旗進入第八屆，今日進行對戰抽籤，決定自10月24日起的賽程，蘇澳海事抽籤重任交由隊員沈家瀚代表，原本想靠「新手運」抽中好籤，沒想到遇上2屆冠軍穀保家商，讓他事後相當緊張說，「完蛋了！」

蘇澳海事從第一屆就是黑豹旗固定班底，今日由高三隊員沈家瀚代表抽籤，他今年首次參賽，想憑著新手運抽到好籤，上台前頻頻搓手禱告，不過最後仍抽到北一區「大魔王」穀保家商，「隊友說千萬不要抽到穀保家商，抽之前有禱告一下，希望籤好一點，但一看到號碼就知道完蛋了！」

北一區的穀保家商、北二區的平鎮高中是公認的「籤王」，穀保家商拿過2冠(2014、2018)，平鎮高中則拿過4冠(2013、2016、2017、2019)，兩隊是近年冠軍戰常客，也是其他學校最不想碰上的對手。

抽到穀保家商，沈家瀚事後也看開，坦然面對強敵，「還是期待跟穀保對決，希望能碰上潘文輝，想打到他的球。」

(中時 )