「小鬼」黃鴻升16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，享年36歲，留給親友、粉絲無限想念，女友峮峮全程陪伴他最後一程，讓人看了心疼，未料近日峮峮卻收到酸民私訊，質疑她在小鬼過世後認愛只是想紅，讓峮峮忍不住截圖反擊，並吐露認愛的真正原因。
峮峮在IG限時動態PO出一張網友私訊，對方先是質問「你認愛後，小鬼就會活過來嗎？並沒有」，並指她沒守護和小鬼的約定，「我不覺得你這樣叫癡情，根本就是想借名義讓自己更紅，讓大家更知道你而已。」
對此，峮峮表示自己不常看網路留言，但「直接跑來私訊我算是蠻傷人的」，接著透露之所以主動公開戀情，只是希望能好好陪小鬼走完最後的路，並強調沒有人可以隨意評斷他人，「你們沒有走過我們走過的路，沒有經歷過我們的生活，如果覺得我消費，那就不要追蹤我。」
最後，峮峮說每個人都有自己表達思念的方式，但言論自由不代表可以傷害別人，也很感謝跟她分享生活分享正能量的其他網友，希望這個世界能有更多的良善。
(中時新聞網)
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