台南市政府文化局27日下午於台糖長榮酒店舉行「2020年台南美展」頒獎典禮，由市長黃偉哲、文化局長葉澤山及多位評審頒贈得獎獎盃，恭喜並感謝所有得獎者，涵養台南文化氣質，「2020年台南美展」得獎作品也從即日起於文化中心各藝廊展出。

「2020台南美展」共有6大類，分別為西方媒材類、東方媒材類、書法類、攝影影像類、傳統工藝類、立體造型類，今年總收件數達319件，經評審委員以審查的最高標準，選出168件入選作品；「台南獎」則依往例，從6大類中的第1名中再選出3名，除獎盃及獎狀外，另頒發10萬元獎金，以茲表掦。

本次作品，經6類評審委員各推1名代表參與審查，評審順利甄選出「台南獎」3位，得獎者分別是（1）西方媒材類－李貞潔；得獎作品「人體」（2）傳統工藝類－戴瑋志；得獎作品「歌舞送行-牽亡歌」。（3）立體造型類－王春風；得獎作品「超樂巔峰」。

另3類第一名分別為（4）東方媒材類－劉心；得獎作品「鬱乎蒼蒼」。（5）書法類－陳侶男；得獎作品「下營茅港尾八景」。（6）攝影影像類－方義雄；得獎作品「台灣廟宇民俗祭典盛況」。

3位「台南獎」得主作品共9件、傳統工藝類22件以及立體造型類作品18件，已於文化中心文物陳列館1樓展出，東方媒材類21件、書法類22件於第一藝廊（文物陳列館2樓）。西方媒材類58件於第二、三藝廊（演藝廳地下1樓）、攝影影像類27件於第三藝廊（國際廳地下1樓）展出。展出日期自即日起至10月11日止，歡迎愛好藝術創作的民眾踴躍前往參觀。

(中時 )