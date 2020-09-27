學齡前受虐通報案件增加，苗栗家扶中心辦活動宣導兒童及少年保護知識，人人都能成為兒少守護者。（巫靜婷攝）

苗栗縣議員曾玟學響應兒童及少年保護宣導，變身奇異博士與孩子們同歡。（巫靜婷攝）

苗縣學齡前受虐通報增,徐耀昌扮超人跳護童操。(巫靜婷攝)

苗栗縣兒少受虐通報案件學齡前有上升趨勢，苗栗家扶中心指出，以往都是小孩上國小後，被老師發現疑似受虐緊急通報，但現在許多從縣府轉介來個案都還未滿3歲，學齡前小小孩受虐案件有成長趨勢，建置兒少保護網刻不容緩，27日舉辦用愛包圍受虐兒活動，希望人人都能成為兒少守護者。

苗栗家扶中心社工督導楊秀玲指出，苗栗縣政府委託家扶中心針對確認有受虐情事的家庭介入輔導，以往通報案以國小生最多，但近年學齡前受虐案增加，包含未就學及學齡前案件就占整體44.5％，超越國小生案件量，這些小小孩沒有幼稚園或學校老師注意，若家人不讓孩子出門，情況令人擔心。

楊秀玲表示，舉辦活動希望透過闖關遊戲增進親子關係，同時宣導不打不罵教育觀念，用愛守護孩子長大，並且呼籲民眾、鄰居或親朋好友，若發現小小孩有不對勁或沒被善意對待、有醫療疏忽時，一起撥打113婦幼保護專線，讓專業社工進入家庭，確認照顧孩子的安全與品質。

苗栗縣長徐耀昌出席活動，難得扮起超人大跳家扶兒保操，倡導正確的育兒觀念，他表示，保護兒童是全民的責任，除了父母親不要隨便責打小孩，以溝通代替體罰外，學校老師也要時時注意孩子的狀況，隨時通報，讓苗栗的小朋友都能幸福成長。

(中時 )