婦產科醫師李偉浩貼出從病患體內取出30公分大的「畸胎瘤」。(圖擷取自醫師好辣YT頻道)

有時候吃太飽，不小心打出嗝是人之常情。而婦產科醫師李偉浩日前就分享一起案例，有一名21歲女子發現自己近半年非常容易打嗝，且胃口也變小，還嚴重影響了和男友的感情。經醫師檢查後才發現，原來該患者不止有胃食道逆流困擾，下腹部還藏了一個30公分大的「畸胎瘤」，腹部隆起有如小山丘，畫面相當驚人。

婦產科醫師李偉浩近日在節目「醫師好辣」上分享，該名女病患主訴自己近半年內時常打嗝，而吃一點東西就飽，胃口變的很小，和男友外出吃大餐時也吃不了太多，且會不停打嗝，因此讓小倆口鬧的不愉快。

起初，女病患去掛了腸胃科，醫師幫她照了胃鏡的確發現有胃食道逆流的情況，於是開了整腸、控制胃酸的藥物讓她緩解症狀。雖情況有稍微緩解，但腹脹問題還是不見好轉，於是她便到醫院安排照X光，醫師發現肚子裡都是氣體脹著，雖然肝膽部分沒有問題，但透過超音波發現下腹部，有一顆好大好圓的物體。

後來該名女病患轉到婦產科，主訴自己這2、3個月來肚子突然脹起，李偉浩掀開衣服一看發現，她肚子隆起有如一坐「小山丘」。於是他掃超音波後發現一顆30公分大的卵巢囊腫，必須開刀將囊腫取出。李偉浩說明，幸好是一顆良性卵巢瘤，叫做「畸胎瘤」，就是因為該腫瘤壓迫到腸胃道，才導致病換容易腹脹、頻繁打嗝等情形。

(中時新聞網)