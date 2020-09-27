今天最年輕的參加者是28歲的嘉寶國小老師陳予薇。她說，「希望多認識一些不同的朋友，未來希望能找到個性契合的另一半。」（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市教育局今日舉辦「2020新北就是愛老師—新北市教師與公務人員未婚聯誼活動」，邀請60位新北市未婚教師與公務人員參加。（許哲瑗攝）

任職電信公司的阿文（化名）個性木訥，生活圈都是男生，去年參加新北市府舉辦的未婚聯誼活動，對新北市國小老師阿惠（化名）一見鐘情，活動後鼓起勇氣要到阿慧的LINE帳號，鍥而不捨追捨追尋半年，終於相戀走入愛情，這對佳侶27日今參加本屆「2020新北就是愛老師—新北市教師與公務人員未婚聯誼活動」，向在場未婚男女分享喜悅。

新北市教育局今日舉辦「2020新北就是愛老師—新北市教師與公務人員未婚聯誼活動」，這是第四年為老師舉辦聯誼活動，選在全台灣牽紅線最靈驗、最具時尚及創意的新北市萬里情月老廟，邀請60位新北市未婚教師與公務人員參加。副市長吳明機副市長到場扮演愛情堪輿師，與廟方理事長黎清美共同進行愛情加持儀式，為參與男女主角送上祝福。

吳明機表示，許多公教人員平日忙於工作影響婚姻大事，今天辦理未婚聯誼活動，除了是對勞苦功高的老師與公務人員表達誠摯的謝意與關心，更希望讓老師與公務人員有機會可以認識適婚的對象，找到理想的另一半，彼此相互扶持陪伴，進而創造幸福家庭，並祝福參加者都能尋找到美好的姻緣。

參與的男女主角一早分乘戀愛巴士幸福號由市府出發，車上進行第一階段線上測驗與填寫幸福籤文。上午的活動安排在萬里情月老廟進行祭拜儀式及自我介紹，下午則安排在野柳薆悅渡假酒店，一起玩桌遊、喝下午茶，進行幸福配對及追愛告白，讓男女主角一步步更暸解彼此，大方展現對特定異性的好感，尋覓到自己最中意的伴侶。

今也請到去年成功配對佳偶來到現場參與小劇場演出，男主角阿文本身較內向木訥，參加活動當中聽到女主角阿惠美妙的歌聲、參與互動過程而心動，進而鼓起勇氣，想進一步認識女主角。雖然沒有在當天配對成功，但是男主角千方百計要到了女主角的LINE帳號。而女主角在活動過程中，覺得男主角很忠厚老實，好感在心中滋生。後來因男生主動邀約，而進一步相識進而相戀、走入了愛情，他們也感謝教育局與萬里情月老廟辦理未婚聯誼活動，讓他們尋找到幸福。

此外，今天最年輕的參加者是28歲的嘉寶國小老師陳予薇，她說因為好奇沒有參加過未婚聯誼，所以來參加看看，另一方面在國小場域，男老師也比較少，擔任老師也長時間投入教學，所以的確比較缺乏機會認識新朋友，「今天來就是抱著來交朋友的平常心，希望多認識一些不同的朋友，未來希望能找到個性契合的另一半。」

教育局表示，本年度新北市教師節系列活動以「新北就是愛老師」為主軸，共規劃「厚老師」、「厚禮數」、「厚幸福」、「厚力桑」等四大敬師活動，其中「為老師找幸福」為第四屆舉辦，除了在教師節前向教師們致上最深的謝意，肯定教師長期在教育崗位上教導孩子的辛勞外，更希望老師們透過參與此次活動擴大社交範圍，結識能夠相知相惜的異性朋友，進而覓得良緣，建立一個溫馨美滿的家庭。

(中時 )