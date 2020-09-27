龜山A7合宜宅居民27日不畏風雨封路抗議，要求打通文學路、樂善一路等「斷頭路」，增加聯外道路，解決上班要在社區停車場塞1小時的交通問題。（蔡依珍攝）

龜山A7合宜宅居民27日不畏風雨封路抗議，要求打通文學路、樂善一路等「斷頭路」，增加聯外道路，解決上班要在社區停車場塞1小時的交通問題。（蔡依珍攝）

龜山A7合宜宅居民27日封路抗議，要求打通文學路、樂善一路等「斷頭路」，增加聯外道路，解決上班要在社區停車場塞1小時的交通問題，現場也以行動劇擊破路名象徵打通。（蔡依珍攝）

龜山A7合宜宅居民27日封路抗議，要求打通文學路、樂善一路等「斷頭路」，增加聯外道路，解決上班要在社區停車場塞1小時的交通問題，現場也以行動劇擊破路名象徵打通。（蔡依珍攝）

龜山A7合宜宅居民高掛白布條，要求改善斷頭路，打通「文學路、樂善一路」，解決出門上班就要在社區停車場塞1小時的交通問題。（蔡依珍攝）

龜山文青里長簡僑亨控訴，右邊棟遠雄文青有1328戶，居民每天上班都卡在停車場出不來，左邊棟遠雄新未來明年交屋有近1000戶，出口一樣在樂善一路，塞車狀況會更甚，高掛布條呼籲打通斷頭的樂善一路。（蔡依珍攝）

龜山A7合宜宅居民27日不畏風雨封路抗議，要求打通文學路、樂善一路等「斷頭路」，增加聯外道路，解決上班要在社區停車場塞1小時的交通問題。（蔡依珍攝）

龜山A7合宜宅居民27日封路抗議，要求打通文學路、樂善一路等「斷頭路」，增加聯外道路，解決上班要在社區停車場塞1小時的交通問題。(蔡依珍攝)

龜山A7合宜宅居民27日封路抗議，要求打通文學路、樂善一路等「斷頭路」，增加聯外道路，解決上班要在社區停車場塞1小時的交通問題。(蔡依珍攝)

龜山A7合宜住宅居民，控訴營建署僅因發現道路用地遭違法棄置廢棄物，就擅自把十字路改成斷頭的T字路，導致近5000戶聯外道路僅一條文青路，上班光出社區停車場出口就得塞1小時，短短1周就有3000份連署書，27日更在樂善一路封路抗議，要求打通「文學路、樂善一路」，誓言將北上營建署和監察院抗議。

桃園市長鄭文燦指出，「文學路、樂善一路」聯外道路已完成規畫設計、預算也已確定，由營建署編列10.9億元委託市府辦理，但因涉及八卦窯文資保存問題，市府希望採文資與工程共存方案，工程規畫要連帶修正調整，預估經費約增加1.3億元，營建署已承諾將負擔增加的費用，預估期程會晚半年，後續待文資保存方案確定後儘快朝開工方向辦理，並以明年開工為目標、力拼2023年完工，坦言工程挑戰性高，希望能創造雙贏。

龜山文青里長簡僑亨控訴，樂善一路和文學一路本該有十字路口交會，豈料營建署都市計畫發現交會地有違法廢棄物，竟擅自在2018年11月30日開會變更都市計畫，把道路畫出，導致中間一整塊地未徵收，樂善一路和文學一路都無法串聯形成「斷頭路」，近5000戶合宜宅居民只剩唯一一條聯外道路青山路。

簡僑亨說斷頭的樂善一路兩旁分別是遠雄文青和遠雄新未來2建案，「文青」1328戶居民每天上班都回堵到停車場出不去，對面「新未來」明年交屋有近1000戶，出口一樣在單向的樂善一路，塞車狀況會更甚，尤其有4層樓都是賣場，鄰近又有33個建案興建中，不敢想像會多嚴重，高掛布條呼籲政府趕快打通斷頭路，議員林正峰和林俐玲也冒雨聲援，斥營建署開路的10.9億元遲未編預算，將一起力爭。

(中時 )