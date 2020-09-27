曾在美國密西根州國民兵服役6年的前密西根州議會研究人員鄧恩（Brian J. Dunn）在《軍事評論》期刊中，撰寫《趕他們下海》一文中表示，若大陸解放軍登陸台灣，美軍應編組2至4個師的軍隊駐防，協助台灣展開反擊。大陸評論員晨楓卻認為，這是很奇怪的餿主意。

晨楓認為，鄧恩引用諾曼第的例子，假設解放軍缺乏兩棲登陸經驗和運輸力不足，所以登陸台灣的先頭部隊力量不足，台軍則沒有能力奪回灘頭，但可以將登島的解放軍圍堵在灘頭陣地幾個月或幾年。晨楓反駁指出，如果重裝的德軍尚且無法擋住盟軍從諾曼第灘頭突破，輕裝的台軍如何阻擋住解放軍從灘頭突破？作者的登島解放軍與台軍打成膠著戰的基本假定，根本就不成立。

鄧恩認為，解放軍會從淡水河口強攻，攻下台北。晨楓卻直指，解放軍一開始就猛攻中心城市，而且是被周邊山地包圍的盆地中心城市，而且進攻方向限制在台灣最嚴密設防、且只走狹窄走廊的淡水河-關渡一線，讓軍隊陷入巷戰之中，這是很奇怪的餿主意。

鄧恩認為解放軍兩棲運輸力不足。晨楓指出，解放軍可以一次運送兩個合成旅登陸，這兩個合成旅橫掃台灣可能是不夠的，但是佔住灘頭，則沒有問題。

(中時新聞網)