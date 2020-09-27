國際級樂高積木大師黃彥智的金門主題作品之一。（李金生攝）

國際級樂高積木大師黃彥智的金門主題作品之二。（李金生攝）

國際級樂高積木大師黃彥智的金門主題作品之三。（李金生攝）

國際級樂高積木大師黃彥智的金門主題作品之四。（李金生攝）

國際級樂高積木大師黃彥智的作品 成為金東戲院打卡的新亮點。（李金生攝）

金東戲院已走過60年風雨歲月，曾是東半島著名的軍中戲院。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯客串解說員，行銷陽翟大街和金東戲院觀光活動。（李金生攝）

國際級樂高積木大師黃彥智致贈楊鎮浯「牛頭」作品。（李金生攝）

「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動，預期將掀起新一波旅遊熱潮。（李金生攝）

當金門的聚落守護神「風獅爺」遇見「樂高積木」會擦出甚麼樣的火花？國際級大師黃彥智應縣府觀光處之邀，精心堆疊12件結合地方民俗與戰地文化的大型作品，並選在已有60年歷史的金沙鎮金東戲院一連展出3個月，成為走訪陽翟大街的遊客打卡新亮點。

縣府觀光處規畫的「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動，今天下午在縣長楊鎮浯與金沙鎮長吳有家揭幕下登場，12件涵蓋售票員、電影放映師、復古軍郵筒、電影放映機、老兵和金門囝仔、郵差人偶的大型作品，展現國際樂高積木大師黃彥智別出心裁，獨樹一格的精湛堆疊技術。

目前也是執業醫師，國際樂高認證的黃彥智配合金沙鎮年度大型觀光活動「風獅爺文化季」，也以沙美后水頭風獅爺為發想對象，巧妙運用8萬塊大、小樂高積木，打造1比1等比例的擬真積木風獅爺，維妙維肖的積體表現，十分的醒目搶眼。

做為縣府與國際知名品牌樂高積木合作的展場金東戲院，至今已走過60年風雨歲月，曾是東半島著名的軍中戲院，隨著駐軍年年裁減而閒置荒廢多年，最近才由縣文化局協同金沙鎮公所整修完成，老建築與新文創搭配演出，為緊鄰的陽翟大街增添精彩，預期將迎來新一波旅遊熱潮。

楊鎮浯縣長表示，縣府此次與國際品牌聯手推出可及性、話題性超高，兼具地域與民俗特色風情的活動，讓遊客在傳統文化與風靡全球的玩具相遇中，感受到滿溢的懷舊氛圍，也有跟著大師揮灑想像的全新體驗和樂趣。

(中時 )