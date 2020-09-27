台南市長黃偉哲27日下午出席「振興消費來台南，水果童趣運動會」親子同樂關關活動，化身水果勇士，與小朋友一同參與問答活動。黃偉哲透露，目前「台南月月抽好禮」發票登錄金額已經超過25億元，歡迎民眾在活動結束前踴躍參加。
台南市政府經發局27日下午在南紡購物中心熱鬧展開「振興消費來台南，水果童趣運動會」活動，由黃偉哲與孩子熱情互動。黃偉哲說，目前發票登錄金額已突破25億元，只要憑台南市店家於7月15日至12月31日消費滿200元的發票，即可到「台南振興遊購站」網站登錄，有機會獲得房子、汽車、頂級遊程等大獎。
今日的水果童趣運動會，經發局邀請深受大小朋友喜愛的YOYO家族「番茄姐姐」和「羚羊哥哥」，一同與小朋友同樂，除有卡哇伊兒童舞蹈表演、繽紛氣球秀、神奇魔術秀等精彩表演，還設計闖關活動，安排多樣結合水果元素的關卡，寓教於樂。
(中時 )
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