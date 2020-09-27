金曲獎台語歌王謝銘祐深入達觀部落舉辦「恁的演唱會－和平場」，吸引近200位長輩及民眾一起沉醉在經典老歌中。（王文吉攝）

「恁的演唱會－和平場」於達觀部落登場，當地居民到場欣賞經典老歌。（王文吉攝）

金曲獎台語男歌手謝銘祐27日與信義公益基金會攜手，在台中和平達觀博屋瑪小學舉辦「恁的演唱會－和平場」，免費為部落長者高歌，現場吸引將近200位長輩及民眾一起沉醉在經典老歌中，度過一個溫暖、懷舊的午後。

謝銘祐二度獲金曲獎台語男歌手獎，今年更入圍金曲獎最佳單曲、最佳單曲製作人獎項的歌手，在家鄉台南成立「麵包車樂團」，近10年走遍長照中心、療養場所以及各地廟埕，免費演唱屬於銀髮年代的歌曲，他發現爺爺、奶奶原來那麼期待有人為他們吟唱陪著走過大半輩子的旋律。

為了這場原鄉部落的表演，謝銘祐特別精心選擇與部落長輩生命歷程有關的老歌，以離鄉、思鄉及60年代日本歌曲旋律意向為主，和平區部落長輩現場聆聽精選老歌，而這場還特別邀請台南菁寮社區長輩一同來部落吟唱和謝銘祐老師共同創作的《青春的彼齣戲》，音樂洋溢部落，快樂享受午後時光。

謝銘祐表示，現今我們享有富足、自由、民主的生活，絕大多數是這片土地上65歲以上的人胼手胝足，一點一滴地撐起了美麗的台灣，隨著這些長者逐漸老去，社會給他們的回饋卻十分匱乏，因此2018年開始「麵包車樂團」發起「恁的演唱會」一連串行動，將音樂從療養室內院所散播到台灣各地偏鄉關懷長者。

和平區是台中市面積最大、人口卻最少、密度最低的區域，謝銘祐、信義房屋與信義公益基金會以「恁的演唱會－和平場」向部落長輩致敬。

信義公益基金會長期協助銀髮族群活出活力，活出夢想，並鼓勵跨代合作、世代共好，攜手為台灣高齡社會努力，實踐幸福到老的高齡生活，與謝銘祐的「恁的演唱會」理念一拍即合，便於2018年率先拋磚引玉贊助「恁的演唱會」，3年來獲廣大迴響，「恁的演唱會－台中和平場」已是第22場次，雙方都希望能夠走遍全台各鄉鎮關懷銀髮族。

(中時 )