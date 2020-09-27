美國德州東南部的自來水出現汙染事件，有8座城市接獲警告，還有一座城市已發布災難公告（disaster declaration）。根據《CNN》與《WBTV》新聞網報導，德州環境品質委員會（Texas Commission onEnvironmental Quality，TCEQ）5針對布拉索斯港（Brazosport）水務局服務區的居民發出警告，由於自來水中出現時吃腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleriafowleri），呼籲暫時不要用水。

德州東南部的自來水出現汙染事件，有8座城市接獲警告，還有一座城市已發布災難公告。（圖／翻攝自Gray News網頁）

目前有關單位已向傑克遜湖（Lake Jackson）、自由港（Freeport）、安格頓（Angleton）、布拉索里亞（Brazoria）、里奇塢（Richwood）、蠔溪（Oyster Creek），克路特（Clute）和羅森堡（Rosenberg）等8座城市發出相關警告。此外，德州環境品質委員會表示，傑克遜湖區已發布災難公告，呼籲居民注意，直到布拉索斯港水務局清洗完用水系統為止。

吃腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri）致命率高達97%。（圖／翻攝自CDC網頁）

這起汙染事件會引起關注，在9月8日時當地一名6歲男童因感染吃腦變形蟲入院。經調查後發現，他可能在傑克遜湖市民中心前的噴水池區戲水被感染，另外是接觸過家中水管，受感染的患者會出現發燒、噁心、嘔吐，頸部僵硬和頭疼等症狀，多數患者會在一星期內死亡。

根據美國疾管局《CDC》指出，這種變形蟲往往藉由污染的水，經由鼻腔進入腦部，致死率高達97%。CDC表示，「福氏內格里蟲」一般在土壤、溫暖的湖泊，河水和溫泉中出沒。此外，未加氯消毒的泳池，還有工廠排放溫水也會出現變形蟲蹤跡。

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(中時新聞網)