磐鈺營建機構董事長張大方（左）宣告將企業的「擴張網綠化專利技術」，專利證號M493253開放給全台中建築同業使用。（盧金足攝）

磐鈺營建機構在台中向山集會所，首次發表企業開創八年集大成的巨作《宜居建築的先行者－磐鈺雲華》。（盧金足攝）

建築業不藏私，技術大公開！磐鈺營建機構在台中向山集會所，首次發表企業開創八年集大成的巨作《宜居建築的先行者－磐鈺雲華》一書，推薦序撰文者、台中市政府都發局長黃文彬表示，當年他擔任建築師時，曾一起到新加坡考察宜居建築，這本書記錄點點滴滴，都是寶貴建築經驗，專業過程技術分享給專業者，取之於社會，用之於社會，為綠建築建立目標和高度。

磐鈺雲華一路走來，不為人知的建築祕辛，包括「雲華」所有的測試模擬紀錄，以及施工過程及景觀數據，全數公開於《宜居建築的先行者－磐鈺雲華》著作中。

磐鈺營建機構董事長張大方，在活動正式宣告將企業的「擴張網綠化專利技術」，專利證號M493253開放給全台中建築同業使用，張大方從土地設計到完工資料收集，原汁原味呈現在《宜居建築的先行者－磐鈺雲華》，在現場引起熱烈的迴響。

黃文彬表示，現在大家可從水湳經貿園區看到綠樣態重要性，建築業不畏辛苦加入綠化，宜居建築還要有後續維護管理，他從七年前倡議完成獲企業家投入的態度，可以理解磐鈺營建機構團隊的心情，宜居建築獲建築業支持，有如向一座山邁進的目標，推動更好的都市發展。

磐鈺營建機構總經理張立杰說，歷經近八年之久，從起心動念，到實現成果，為台中市綠色起點紀錄下來，在向山集會所共享平台分享夢想的理念。

張立杰指出，請來新加坡團隊操刀，很多人可能會問「外國月亮有比較圓？而且，新加坡ＷＯＨＡ建築設計團隊開章明義先說「你找我會比較貴」，為什麼還敢找新加坡世界級團隊？這是磐鈺的勇氣和看到未來需求。

他強調，環境和周邊鄰里不再疏遠，磐鈺雲華打造的社會環境共融，影響城市建築，不只是工具而已，現在還分享設計給同業使用，一起推動共好社區，興建可以呼吸的城市垂直綠洲，從生態到生活的永續建築。

位於台中五期公益路上的磐鈺雲華，在興建之初便著手紀錄整個跨國合作過程到建築施工細節，取材橫跨台灣與新加坡兩地，總結30萬字、120次拍攝、60次深度專訪。

更特別邀請建築圈重量級的兩位學者，交通大學建築研究所教授龔書章、銘傳大學建築系專任副教授褚瑞基，從國際綠色建築的角度到社會資本下的公共藝術切入評論，給予相當正面與高度的評價。

該企業自成立起，致力打造符合當代趨勢的綠色建築，從公司內部發起對環境的覺醒，並找尋建築理念接近、多次榮獲WAF世界建築節首獎的新加坡WOHA-亞洲高層熱帶建築首席設計。

在長達七年的專案中，一步步克服施工與綠化技術的挑戰，終於在2019年年底完成「磐鈺雲華」住宅大樓，間接推動了台中的綠色法案「宜居建築設施設置及回饋辦法」，引領整個台中建築朝向高空綠化發展。

如今這座國際級的綠色建築被完整的紀錄成冊，毫不藏私的公開分享給建築業界，此舉氣度與眼界，勢必將為磐鈺品牌推向更高更廣的層次。

(中時 )