屏東縣長潘孟安變身料理達人，為地方漁產石斑魚行銷。（林和生攝）

今年受到新冠肺炎疫情影響，主要以活魚運搬出口的石斑魚外銷受挫，為拉抬民間買氣，屏東縣政府27日首次以搭配在地文化的「說菜競賽」方式，進行創意料理研發，盼鼓勵更多消費者將養殖魚種入菜，增加屏東好漁知名度。

屏東縣長潘孟安瞬間變身料理達人，將Ｑ嫩彈牙的龍膽石斑裹粉，透過160度高溫快炸，搭配生菜及油醋醬，一道在地美味的輕食端上桌，廚師同時在旁講解流程，讓台下婆媽返家後也能輕易上手。

潘孟安表示，屏東是國內最重要漁業生產基地，其中石斑魚產量占全台產量52％，午仔魚及泰國蝦更高達80％以上，每年為地方創造超過百億產值，尤其縣府近年來積極輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌雙認證，建構完善食安機制。

無奈今年受到疫情衝擊，全球國際貿易彷彿按下暫停鍵，讓養殖產區遭波及，但危機就是轉機，過去主要著重對岸大陸市場，今年外銷通路重新洗牌，除搭配地方創生，鼓勵民眾直達產區，瞭解生產、養殖過程，讓內銷訂單逆勢成長1至2成。

另外也積極拓展其他海外市場，今年5月，龍膽石斑封櫃首航前往美國，9月接續出口第2批、超過900箱，產值近千萬的優質石斑，再度歡喜出航，為氣氛低迷的水產市場硬是打入一劑強心針。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，今年特別以「說菜競賽」方式宣傳魚產料理，是希望拉近漁民與消費者距離，讓更多人認識屏東好漁；同時完成第一批漁夫達人培訓，透過在地視野，為社區導覽，讓遊客來到漁村，透過達人介紹，能更深入漁民日常，享受漁村樂。

(中時 )