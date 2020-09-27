美國總統川普與民主黨競選對手拜登在大選前將舉行3場電視直播辯論，首場辯論訂於29日在俄亥俄州登場。受到新冠疫情影響，本次辯論的形式與以往大不相同。川普勢將針對拜登與他的兒子發動猛烈的「人身攻勢」；拜登則希望突顯川普在對抗新冠疫情、處理種族紛爭等內政問題上能力不足。

美國Politico新聞網站26日報導，首場辯論會於29日晚間9時（台灣時間30日上午9時）在克里夫蘭的凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行。福斯新聞台主播華勒斯（Chris Wallace）負責主持，分成6大主題，包括川普與拜登的過往、最高法院大法官任命、新冠疫情、經濟、種族歧視、誠信選舉，每個主題各有15分鐘辯論時間。雙方代表拋擲硬幣後決定，第1個問題將由川普優先回答。川普會站在右側講台，拜登則站在左側。

消息人士透露，受到疫情影響，雙方決定放棄傳統的辯論前握手，甚至也不會碰肘（新冠流行期間用以替代握手的動作），因為雙方都認為這樣很尷尬。

辯論期間，川普、拜登以及主持人都不會佩戴口罩。現場僅會有75至80名觀眾，他們入場前將接受新冠病毒檢測。辯論結束後，川普和拜登也不會與媒體交談。

77歲的拜登26日接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問表示，他預期在首場辯論中將遭遇川普的「人身攻擊與謊言」。拜登表示，川普「不知道如何辯論事實，他不是那麼聰明。他對外交政策所知不多，也不是很了解對國內政策」。拜登還強調，「大家都知道這總統是騙子，我準備挺身而出，告訴大家我為什麼認為他無能、我如何幫助美國人民」。

另一方面，《華盛頓郵報》報導，川普計畫集中火力攻擊拜登的左派立場、健康狀況及其子杭特複雜的外國政商關係。川普24日還在訪問中抱怨，辯論主持人華勒斯「已經被左派控制…他一定會問我一些刁鑽的問題」。

隨著大選邁入衝刺階段，近日川普頻頻曝光，猛烈砲轟拜登，相較之下，拜登的存在感令人擔憂。美聯社統計，拜登自8月11日公布副手人選後的1個半月中，多達22天沒有公開現身，他只離開居住的德拉瓦州12次，也沒舉辦造勢活動。相較之下，川普顯然積極許多，他在這段期間內24次離開華府，共前往17州參加活動。

(中時 )