老闆娘楊麗玲（左）表示，由許多人怕吃海鮮有膽固醇，這次特別把藻類元素加入。（陳彩玲攝）

「藻樂趣海藻創意美食」將藻類元素加入，分別為海帶芽、水晶藻、鳳尾藻、海洋竹笙。（陳彩玲攝）

2020基隆特色美食節嚴選漁夫鍋競賽邁入第五年，27日在碧砂漁港舉行決賽，今年的競賽規定須選用三種以上基隆本港特色漁產，以「異國風味」為主題，由「藻樂趣海藻創意美食」奪得冠軍，使用海藻元素與基隆在地海產結合，獲評審青睞。

「藻樂趣海藻創意美食」老闆娘楊麗玲表示，由許多人怕吃海鮮有膽固醇，這次特別把藻類元素加入，分別為海帶芽、水晶藻、鳳尾藻、海洋竹笙，由於藻類會有腥味，老闆特製和風醬油可以去腥，使用蘋果、檸檬、高麗菜、紅蘿波與醬油一同熬煮，讓醬油有水果、蔬菜的甜不會死鹹，加上海鮮食材主打新鮮，因此，民眾若想前來食用，必須先致電預約。

林右昌說，基隆冬天的天氣經常又濕又冷，這幾年舉辦漁夫鍋競賽，希望推廣在地海鮮，也透過溫暖的漁夫鍋，注入滿滿的基隆人情味，除了澎湃的海鮮外，更重要的是把感動與幸福傳遞給遊客。

產業發展處表示，今年以「異國風味」為主題，參賽者須發揮創意呈現基隆港新鮮漁特產，且在創意與在地漁產之中取得平衡，讓漁夫鍋融合異國風味展現其特色，另一方面，讓民眾有數種不一樣的風格鍋物可以選擇，並品嚐到基隆食材的新鮮滋味。

評審潘盟仁指出，今年的參賽選手非常辛苦，每個人都做得很好，而這次的評分標準主要是，料理是否有切入主題，以及有無充分發揮基隆特色的漁產；這次比賽結果，由「藻樂趣海藻創意美食」獲得海隆王漁夫鍋冠軍，「遇見你餐廳」、「共癒」分別為亞軍與季軍。

(中時 )