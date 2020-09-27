南韓海洋水產部隸屬於全羅南道木浦市西海漁業管理團的47歲李姓公務員日前遭北韓（朝鮮）警務人員遠距開槍擊殺，北韓官媒 《朝鮮中央通訊社》表示，若尋獲李姓公務員遺體會將其返還南韓，南韓當局也持續出動艦艇、飛機在黃海（南韓稱西海）北方界線（NLL）海域搜索。

綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，南韓一名47歲李姓公務員在巡邏船上失蹤後，在北韓（朝鮮）水域被擊斃。隨後由於害怕他可能攜帶新冠肺炎病毒，北韓士兵將汽油倒在該名官員屍體上點燃。此事震撼南韓，總統文在寅譴責，稱此事「令人震驚」及「殘暴」，並且要求北韓道歉。

南韓總統文在寅譴責，稱此事「令人震驚」及「殘暴」，並且要求北韓道歉。（圖／達志／路透社）

李姓公務員生前在所搭乘的「無窮花10號」擔任航海技師，27日上午11時40分左右，終於從仁川延坪島海域抵達木浦市竹橋洞沿海的專用碼頭，船上剩餘的15名成員已返家休養。

另據《紐西斯通訊社》報導，北韓27日清晨透過官媒《朝中社》向南韓承諾，若打撈到李姓公務員屍體，會依既定程序完成引渡，同時向南韓當局警告，勿出動軍艦「侵犯領海」展開屍體搜索作業，否則將會引發另一場悲劇。但南韓無懼北韓警告，表示根本從未越過北方界線，將會在北方界線海域取締非法中國籍漁船的同時，持續展開搜索作業。

南韓海警表示，雖已完成調閱李姓公務員生前9月的通聯記錄，卻未找出任何關於「投誠北韓」跡象的對話，而船上2支監視器於18日起故障，甚至就連船載航程資料記錄儀（VDR）也未完成安裝，在在都增加了搜索遺體的困難度。

北韓領導人金正恩對此感到很抱歉。（圖／達志／路透社）

而跟以往相比，北韓這次針對此事回應快速，事件曝光隔天就做出說明。北韓領導人金正恩25日針對此事道歉，在南韓人民飽受疫情之苦的情況下，還發生這次意外，讓文在寅總統和南韓人民們深感失望，他對此感到很抱歉。更說將會要求相關部門檢討執勤過程，以免釀成大禍，為維護雙方互信關係，北韓稱將拿出更有效的安全對策。

而有南韓情報官員表示，李姓公務員是「棄韓投朝」，但他的哥哥斷言絕無可能，直言「南韓軍究竟是從哪裡判斷出我弟弟『投北』的，應該對此提出詳細明確的說明」，李姓公務員的雙親及其他家族成員也無法接受南韓軍的「投北」說。

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(中時新聞網)