南部一對夫妻結婚多年，但妻子小玲（化名）卻和里長小宇（化名）看對眼，兩人玩上床還互傳鹹濕訊息，丈夫起疑後委託徵信社調查，帳前往摹帖抓姦卻被小宇蓄意倒車撞傷，丈夫氣急提告求償。法官經審理後，判小宇須賠償18萬元。

據判決書指出，小玲與丈夫結婚26年，丈夫指控，小玲於2018年7月某日喝醉時，他意外看見小玲的微信聊天內容便起疑心，於同年10月間委託徵信社調查，就發現小宇以「琦琦」為名在微信上與小玲聊天，內容超級親密，讓他超氣。

隔年5月，人夫偕同徵信社到摩鐵抓姦，在門外守了近3小時鐵門終於拉開，人夫一把衝上前和小玲與小宇理論，未料小宇不僅不下車，更倒車加速衝撞人夫，人夫雖及時閃開，但仍造成右膝挫傷、右小腿擦挫傷，並在內心留下巨大陰影。他心寒的對小宇提告求償。

屏東法院審理時，小宇當庭辯解他並不曉得小玲已婚，聲稱兩人進入摩鐵只是要仔細討論保險合約，絕對無做出踰矩的行為。

法官勘驗人夫所提供的兩人對話紀錄，發現小玲與小宇曾互傳煽情的訊息，包括「好想有個肩膀靠」、「好想抱抱你」、「好想你舔妹妹」、「好想打野外」、「好想舔一舔含著」、「這樣88會很爽」、「舌尖在四大天王附近遊走」等語。法官認定該對話以超越正常男女分際，侵害人夫的配偶權，判小宇須賠償人夫18萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)