海巡署金馬澎分署第一〇岸巡隊第二機動巡邏站北竿巡邏組同仁25日於馬祖北竿鐵拳沃灘岸岸際發現1隻死亡海豚。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第一〇岸巡隊第二機動巡邏站北竿巡邏組同仁25日於馬祖北竿鐵拳沃灘岸岸際發現1隻死亡海豚。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第一〇岸巡隊第二機動巡邏站北竿巡邏組同仁25日於馬祖北竿鐵拳沃灘岸岸際發現1隻死亡海豚。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第一〇岸巡隊第二機動巡邏站北竿巡邏組同仁25日於馬祖北竿鐵拳沃灘岸岸際發現1隻死亡海豚，立即通報連江縣政府產業發展處漁牧科並運送回南竿，後續由漁牧科派員運回進行採驗。

本次在岸際發現的死亡鯨豚案件已是馬祖地區今（109）年第六起，經丈量長度約136公分、寬度約28公分，立即拍照存證後，由漁牧科人員到場協處，經比對該海豚品種為「露脊鼠海豚」，為維護海洋生態及保育鯨豚物種,第一〇岸巡隊特別宣導漁船在海上作業時，務必將船上垃圾攜返岸上棄置，千萬別將垃圾海拋,造成海洋環境污染及生態浩劫，請大家重視在地海洋生態與永續漁業資源之維護及用心。

海巡署表示，海巡人員除執行查緝走私、非法入出國,亦積極投入海洋生態保育工作，鯨豚對維繋海洋生態及環境調節具有重要功能，呼籲民眾於海邊從事遊憩活動時，切勿隨手丟棄垃圾，還給海洋生物一個乾淨的生存空間，若民眾有發現類案情形可直接撥打海巡署118免費服務專線。

(中時 )